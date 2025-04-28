Дуэль по-псковски: до десяти лет грозит молодому человеку за причинение тяжкого вреда здоровью

21:42, 28 апреля 2025, ПАИ

В Псковский суд направлено дело в отношении мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что два молодых человека повздорили из-за понравившейся девушки. Конфликт возник в гостях у девушки и получил продолжение через несколько дней возле одного из торговых центров Пскова. В разборках приняли участие друзья с обеих сторон. В результате конфликта один из друзей ударил ножом потерпевшего, причинив тяжкий, опасный для жизни вред его здоровью.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.