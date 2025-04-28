Псковичи подали 13 заявок в команду экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»

22:01, 28 апреля 2025, ПАИ

Жители Псковской области подали 13 заявок на участие в экспертном сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Всего заявки подали 3 116 человек из 86 регионов РФ. Эксперты из самых разных сфер объединяются ради одной цели – поддержать инициативы, которые способны повлиять на социально-экономическое развитие регионов России. В этом году к команде присоединились профессионалы, которые обладают опытом работы с молодёжью, в педагогике, социальном проектировании и в других тематических направлениях конкурса. Они своим примером помогут лидерам расти и реализовывать значимые идеи.

Задача, которая стоит перед экспертным сообществом, – оценить проекты в 14 номинациях, которые охватывают ключевые направления социально-экономического развития территорий РФ. Кроме того, специалисты не только будут оценивать социально значимые инициативы, но и получат возможность черпать вдохновение в идеях участников, обмениваться опытом с коллегами из других регионов и профессионально развиваться.

Перед тем как приступить к оценке, эксперты пройдут обязательное обучение в формате онлайн-вебинаров. Далее их ждёт квалификационное тестирование, по итогам которого станет известно, кто из специалистов будет направлять участников в будущем.

Напомним, что заявочная кампания для участников конкурса продлится до 11 мая.

Отметим, что конкурс «Моя страна – моя Россия» проводят в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. Подробности и регистрация – на официальном сайте проекта.