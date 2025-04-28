Движение городских и пригородных автобусов в Псковской области изменится в майские праздники

22:16, 28 апреля 2025, ПАИ

Движение автобусов в Пскове будет осуществляться по изменённому расписание в майские праздники. Так, 30 апреля с 5:05 до 7 мая движение организовано по расписанию рабочего дня, а с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая – по расписанию выходного дня, сообщили ПАИ в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 1 мая вводится летнее расписание движения автобусов к садоводческим товариществам в выходные дни, с 6 мая – в рабочие дни.

1, 3, 8 и 10 мая движение автобусов будет осуществляться по расписанию субботнего дня, а 4 и 11 мая – по воскресному расписанию.

В Псковском районе:

30 апреля и 7 мая движение запланировано по расписанию пятницы, за исключением автобусов № 126 Рокоссовского – Старый Изборск и № 106 Старый Изборск – Лавры (2, 5, 9 мая следуют по расписаниям понедельника и пятницы), 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – по расписанию субботнего дня;

маршрут № 105 Псков – Назимово – Хрячова Гора, движение автобуса по которому будет осуществляться 1 и 8 мая по расписанию четверга, 2 и 9 мая движение закрыто;

маршруты № 213 Псков – Гверздонь через Верхолино, № 214 Псков – Гверздонь через Серёдку: движение закрыто 2 и 9 мая, 4 и 11 мая движение автобусов будет осуществляться по расписанию воскресного дня;

маршрут № 114 Рокоссовского – Большая Дуга: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая движение будет организовано по расписаниям соответствующих дней недели;

заезды в сады «Ветеран» на автобусе, следующем по маршруту № 101 Псков – Крипецкое, будут организованы с 1 мая по расписанию выходного дня, с 7 мая – по расписаниям пятницы и среды;

на маршруте № 122 Псков – Шахницы автобус с 1 мая в выходные дни будет отправляться в 7:30 с улицы Текстильной;

следующий по маршруту № 108 Псков – Красино автобус с 6 мая будет ходить по вторникам и четвергам с выездом в 19:20 из Красино на Псков, будет заезжать в СНТ «Черские Сады».

В Палкинском районе:

30 апреля движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы, 1 мая – по расписаниям субботы;

2 и 3 мая движение автобусов будет осуществляться только по маршруту № 107 Псков – Палкино и 107 Псков – Палкино (экспресс) по расписанию субботы;

4 мая – по расписанию воскресенья;

5 мая – по расписанию понедельника;

6 мая – по расписанию вторника;

7 мая – по расписанию пятницы;

8 мая – по расписанию субботы;

9 и 10 мая движение автобусов будет осуществляться только по маршруту № 107 Псков – Палкино и № 107 Псков – Палкино (экспресс) по расписанию субботы;

11 мая – по расписанию воскресенья.

Подробности на сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».