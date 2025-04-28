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Происшествия

Похитительницу продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 апреля около 17:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 53-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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