Похитительницу продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

22:45, 28 апреля 2025, ПАИ

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 апреля около 17:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 53-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.