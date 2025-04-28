Более пяти центнеров масла и сыра не пропустили через госграницу в Псковской области
Более пяти центнеров сливочного масла и сыра не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проведения ветеринарного контроля специалист ведомства установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и происхождение продовольствия.
Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза в Белоруссию, отметили в пресс-службе.
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