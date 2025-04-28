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Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

В УМВД России по Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашают граждан в возрасте до 50 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Рассматриваемые кандидаты на службу должны иметь образование не ниже среднего общего, быть годными по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Предпочтение отдаётся гражданам, отслужившим в Вооружённых силах России.

Ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника – от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Все желающие могут обратиться в кабинет № 32 на улице Новгородской, 7 в Пскове или по телефонам 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову).

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