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Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 27 апреля у дома на площади Советов в Дедовичах дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2111. Выяснилось, что за рулём этой легковушки был нетрезвый 38-летний местный житель. А вечером 25 апреля по улице Школьной в деревне Грибули Палкинского района на автомобиле ВАЗ-21093 ехал пьяный 31-летний местный житель.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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