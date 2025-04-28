Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

23:29, 28 апреля 2025, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 27 апреля у дома на площади Советов в Дедовичах дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2111. Выяснилось, что за рулём этой легковушки был нетрезвый 38-летний местный житель. А вечером 25 апреля по улице Школьной в деревне Грибули Палкинского района на автомобиле ВАЗ-21093 ехал пьяный 31-летний местный житель.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.