Ещё более 400 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников
Более 400 тысяч рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные и представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. Под разными предлогами они завладели деньгами граждан. В частности, злоумышленники предложили собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и списания денег безотлагательно перевести сбережения на «безопасные счета». Также аферисты обещали некоторым пользователям дополнительный заработок на интернет-платформе.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.
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