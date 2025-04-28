Ещё более 400 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников

23:34, 28 апреля 2025, ПАИ

Более 400 тысяч рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные и представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. Под разными предлогами они завладели деньгами граждан. В частности, злоумышленники предложили собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и списания денег безотлагательно перевести сбережения на «безопасные счета». Также аферисты обещали некоторым пользователям дополнительный заработок на интернет-платформе.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.