Резкие изменения погоды влияют на скорость старения организма
Резкие изменения погоды влияют на скорость старения организма, сообщил врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.
В беседе с Газетой.ru он отметил, что волны жары и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, провоцируя «прокси-болезни старения» (заболевания, патогенез которых схож с возрастными изменениями): гипертония, диабет, атеросклероз и ожирение.
Сейчас подобные симптомы проявляются все раньше из-за загрязнения окружающей среды микропластиком, продуктами сгорания топлива, химическими удобрениями.
Поэтому жители «зелёных» зон дольше остаются здоровыми, легче справляются со стрессом, а большие города с высоким уровнем загрязнений провоцируют преждевременное старение.
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