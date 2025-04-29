Резкие изменения погоды влияют на скорость старения организма

07:25, 29 апреля 2025, ПАИ

Резкие изменения погоды влияют на скорость старения организма, сообщил врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.

В беседе с Газетой.ru он отметил, что волны жары и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, провоцируя «прокси-болезни старения» (заболевания, патогенез которых схож с возрастными изменениями): гипертония, диабет, атеросклероз и ожирение.

Сейчас подобные симптомы проявляются все раньше из-за загрязнения окружающей среды микропластиком, продуктами сгорания топлива, химическими удобрениями.

Поэтому жители «зелёных» зон дольше остаются здоровыми, легче справляются со стрессом, а большие города с высоким уровнем загрязнений провоцируют преждевременное старение.