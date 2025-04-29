Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Резкие изменения погоды влияют на скорость старения организма

Резкие изменения погоды влияют на скорость старения организма, сообщил врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.

В беседе с Газетой.ru он отметил, что волны жары и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, провоцируя «прокси-болезни старения» (заболевания, патогенез которых схож с возрастными изменениями): гипертония, диабет, атеросклероз и ожирение.

Сейчас подобные симптомы проявляются все раньше из-за загрязнения окружающей среды микропластиком, продуктами сгорания топлива, химическими удобрениями.

Поэтому жители «зелёных» зон дольше остаются здоровыми, легче справляются со стрессом, а большие города с высоким уровнем загрязнений провоцируют преждевременное старение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Как провести Радоницу: что можно и чего нельзя делать в этот день
28 апреля 2025

Сотрудников и ветеранов станции скорой медицинской помощи чествовали в Пскове
28 апреля 2025

Псковская полиция проверит информацию о жестоком обращении с животным
28 апреля 2025

На защите российской истории и культуры
28 апреля 2025

700-ю маскировочную сеть изготовили дедовичские волонтёры
28 апреля 2025

Впечатлениями от посещения Псковской земли поделились иностранцы, участвующие в форуме «На том стоим»
28 апреля 2025

Участники международного форума «На том стоим» обсудили сохранение исторической памяти
28 апреля 2025

Креативный директор псковской мастерской стала гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...