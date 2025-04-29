30 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

09:20, 29 апреля 2025, ПАИ

С 21 по 27 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 109 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате изъято 30 единиц гражданского оружия и 46 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.