Международный турнир по панкратиону пройдёт в Пскове 8 июня

10:26, 29 апреля 2025, ПАИ

Международный турнир по спортивной борьбе (панкратиону), посвящённый памяти псковских героев пограничников, пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 8 июня. Об этом сообщается в группе бойцовского клуба Old gym в соцсети «ВКонтакте».

Состязания пройдут в разделах «панкратион традиционный» и «панкратион классический». Бои будут идти на протяжении семи с половиной часов с 10:30 до 18:00. Медали соревнований разыграют в шести возрастных группах, в каждой из которых от пяти до 11 весовых категорий. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами, а команды дополнительно получат кубки.

Организаторы принимают заявки на участие в турнире до 7 июня.

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