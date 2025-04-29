Россияне стали счастливее – опрос

10:54, 29 апреля 2025, ПАИ

Большинство россиян ощущают себя счастливыми, несмотря на внешние обстоятельства. По данным ВЦИОМ, уровень счастья зависит от времени года: в начале года и летом доля счастливых достигает 83-84 %, а осенью снижается до 78 %. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитический центр НАФИ и платформу «Добро.рф».

Исследование провели на платформе «Тет-о-твет» 2 апреля. В нём принял участие 5 571 человек старше 14 лет из всех федеральных округов России.

Почти половина россиян (47 %) считают, что вокруг них равное число счастливых и несчастливых людей, 37 % видят преимущественно счастливых и лишь 11 % – преобладание несчастливых. Социальный индекс счастья вырос за последние три года с 51 до 58 пунктов из максимальных 90.

Россияне стали реже сталкиваться с агрессивным поведением со стороны близких, друзей и случайных знакомых. Если в 2023 году 70 % опрошенных жаловались на агрессию в общении, то в 2025-м таких стало 54 %.

Согласно данным, с агрессией в реальной жизни сталкивается около 12 % россиян. Чаще всего агрессивное поведение наблюдают подростки и молодые люди до 24 лет – 71 %, мужчины – 58 % против 50 % женщин, а также люди с низким уровнем дохода (58 %) и средним образованием (56 %).

В то же время 46 % респондентов заявили, что почти никогда не сталкиваются с агрессией. Среди них преобладают люди старше 55 лет и с высоким уровнем дохода.

В интернете ситуация противоположная – с оскорблениями и грубостью столкнулись 63 % опрошенных, что на два процентных пункта больше, чем в 2023 году. Чаще всего агрессия проявляется в комментариях и на форумах во время споров.