О капремонтах сетей ЖКХ в 2024 году рассказала глава Псковского района

12:38, 29 апреля 2025, ПАИ

О капремонтах сетей ЖКХ в 2024 году рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова, выступая с отчётом на сессии районного Собрания 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2024 году разработаны проектно-сметная документация по газификации многоквартирных домов в Серёдке стоимостью более 8,5 млн рублей с софинансированием из федерального бюджета и ПСД по реконструкции сетей водопровода в деревне Писковичи на сумму почти 1,3 млн рублей.

Выполнены работы по оборудованию доступной среды для маломобильных граждан причала в деревне Толбица на сумму 590 тысяч рублей. Выполнены работы по ремонту пяти общественных колодцев на территории Псковского района для обеспечения населения качественным водоснабжением. Отремонтированы две муниципальные квартиры в деревне Родина на сумму 1,3 млн рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту дворовой канализации в Черёхе на сумму почти 600 тысяч рублей; по капитальному ремонту системы водоснабжения в Щиглицах на сумму более 1 млн рублей; по капитальному ремонту системы водопровода в Серёдке на сумму более 1,7 млн рублей; по капитальному ремонту дворовой канализации в Писковичах на сумму более 1,5 млн рублей. Работы выполнены с софинансированием из федерального бюджета.

Также проведён капитальный ремонт туристического центра, расположенного на острове Залита, на сумму почти 930 тысяч рублей. Выполнены работы по текущему ремонту групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов в Опочицах, Серёдке и Глотах на сумму более 1,7 млн рублей. Разработаны схемы по газоснабжению Неёлово-1 и Неёлово-2, Борисовичи, Ваулино, Дуброво, Задорожье, Подосьё, Федоровщина, Хотицы.

«Основным поставщиком услуг в большей части населённых пунктов района остаётся МП «Коммунальные услуги». Несмотря на банкротство, предприятие исполняет свои обязательства перед потребителями в установленном объёме, – заявила Наталья Фёдорова. – На основании исполнения решения Арбитражного суда Псковской области в адрес администрации Псковского района идёт поэтапная передача имущества водно-канализационного комплекса района. На 31 декабря 2024 года приняты все сети холодного водоснабжения и водоотведения и оборудование, расположенное на территории Псковского района».

В 2024 году в рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района» выполнен ремонт муниципального жилого фонда – трех муниципальных квартир в деревне Родина и деревне Репки на общую сумму почти 2 млн рублей.

Произведён капитальный ремонт кровли многоквартирных домов в Неёлово-1, Адворицах, Торошино, Серёдке, Глотах. Сделан ремонт водоотведения, холодного и горячего водоснабжения многоквартирных домов в Серёдке, Писковичах. Произведён ремонт электроснабжения многоквартирных домов в Быстрецово. Все эти работы обошлись в 48 млн рублей.