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Общество

20 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковском районе

20 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковском районе в 2024 году, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём отчёте на сессии районного Собрания 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Она напомнила, что в прошлом году сельским поселениям передали полномочия по мероприятиям в области охраны окружающей среды. В результате волости ликвидировали более 20 несанкционированных свалок на территории района.

В 2024 году увековечили 791 имя погибшего воина. Пять мемориальных плит установили на воинских захоронениях в Шванибахово и в Пикалихе на общую сумму более 1,2 млн рублей.

В рамках муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района» выполнили мероприятия по реализации комплекса мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на землях населённых пунктов, находящихся в муниципальной собственности. Обработано более 221 гектара. Сумма субсидий из областного бюджета составила 4,4 млн рублей, софинансирование из бюджета сельских поселений – почти 860 тысяч рублей.

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