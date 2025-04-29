Гдовские спортсмены стали призёрами первенства мира по прикладному рукопашному бою

12:13, 29 апреля 2025, ПАИ

Гдовские спортсмены, воспитанники клуба «Ратник» стали призёрами первенства мира и этапа Кубка мира «Кубок Дружбы», которые прошли в Москве 26 и 27 апреля. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Гдовичи Дарья Чубакова, Константин Аторва и тренер Александр Садков выиграли бронзовые награды соревнований в дисциплине «самооборона».

«Вся команда – большие молодцы. Две девчонки, двое юношей и я сам выходили на ковёр, – сказал Александр Садков. – Соперники были сильными, но и мы показали хорошую подготовку. Есть над чем работать. Впереди у нас череда соревнований: первенство Псковской области, фестиваль боевых искусств в Санкт-Петербурге. Расслабляться некогда».

Своими медалями гдовские спортсмены внесли вклад в победу сборной на этих соревнованиях.

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