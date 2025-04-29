Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках

12:32, 29 апреля 2025, ПАИ

Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках 26 и 27 апреля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»





38 мужчин и три женщины из Пскова, Великих Лук, Печор, Дно, Пушкинских Гор, Острова и Невельского округа приняли участие в соревнованиях. В женском турнире выиграла Анастасия Беляева из Пскова, ещё одна псковичка, прошлогодняя обладательница трофея Анастасия Яблочкина заняла второе место, а бронза досталась великолучанке Екатерине Седуновой.

В смешанном парном разряде участвовало пять пар. Лучшими стали псковичи Вадим Барышников и Виктория Синельникова, обыгравшие в финале в пяти сетах великолучан Александра Осипова и Екатерину Седунову. Бронза на счету псковских теннисистов Павла Ерёмича и Анастасии Беляевой.

В мужском парном турнире участвовало 16 пар. Первое место заняли псковичи Алексей Швецов и Виталий Шудегов, обыгравшие в финале Олега Дмитриева и Вадима Барышникова. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Великих Лук Александр Осипов и Виталий Синченко.

Первое место в мужском зачёте занял Виталий Синченко. В финале он со счётом 3:1 выиграл у Вадима Барышникова. Замкнул лидирующую тройку Виталий Шудегов.

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