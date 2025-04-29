Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках

Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках 26 и 27 апреля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

  • Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках
    Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках
    Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках
    Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

38 мужчин и три женщины из Пскова, Великих Лук, Печор, Дно, Пушкинских Гор, Острова и Невельского округа приняли участие в соревнованиях. В женском турнире выиграла Анастасия Беляева из Пскова, ещё одна псковичка, прошлогодняя обладательница трофея Анастасия Яблочкина заняла второе место, а бронза досталась великолучанке Екатерине Седуновой.

В смешанном парном разряде участвовало пять пар. Лучшими стали псковичи Вадим Барышников и Виктория Синельникова, обыгравшие в финале в пяти сетах великолучан Александра Осипова и Екатерину Седунову. Бронза на счету псковских теннисистов Павла Ерёмича и Анастасии Беляевой.

В мужском парном турнире участвовало 16 пар. Первое место заняли псковичи Алексей Швецов и Виталий Шудегов, обыгравшие в финале Олега Дмитриева и Вадима Барышникова. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Великих Лук Александр Осипов и Виталий Синченко.

Первое место в мужском зачёте занял Виталий Синченко. В финале он со счётом 3:1 выиграл у Вадима Барышникова. Замкнул лидирующую тройку Виталий Шудегов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Кубок Псковской области по настольному теннису прошёл в Великих Луках
29 апреля 2025

Гдовские спортсмены стали призёрами первенства мира по прикладному рукопашному бою
29 апреля 2025

Подведены итоги открытого Кубка Великих Лук по плаванию «День спринтера»
28 апреля 2025

В чём уникальность проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в этом году, рассказал эксперт
28 апреля 2025

Сборная Псковской области по адаптивному конному спорту выиграла медали региональных соревнований
28 апреля 2025

Схема движения транспорта изменится в Пскове в связи с проведением эстафеты «Псковской правды»
28 апреля 2025

Три команды медиков поучаствуют в эстафете «Псковской правды»
28 апреля 2025

Подведены итоги командных соревнований на чемпионате Псковской области по компьютерному спорту
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...