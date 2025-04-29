Школу и детский сад закрыли на карантин в Псковской области
Школу и детский сад полностью закрыли на карантин в Псковской области в целях предотвращения распространения ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Также на карантин закрыли три класса в двух школах и одну группу в детском саду.
Всего в Псковской области с 21 по 27 апреля зафиксировали 3 549 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,5 %.
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