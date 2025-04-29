Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школу и детский сад закрыли на карантин в Псковской области

Школу и детский сад полностью закрыли на карантин в Псковской области в целях предотвращения распространения ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Также на карантин закрыли три класса в двух школах и одну группу в детском саду.

Всего в Псковской области с 21 по 27 апреля зафиксировали 3 549 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,5 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Гирлянду воинской Славы возложили к памятнику «Знамя Победы» в Идрице
29 апреля 2025

Школу и детский сад закрыли на карантин в Псковской области
29 апреля 2025

Как получить бесплатный штендер с портретом своего героя к шествию Бессмертного полка, рассказали псковичам
29 апреля 2025

Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Пскове
29 апреля 2025

Жителя Псковской области осудили за незаконный вылов рыбы почти на полмиллиона рублей
29 апреля 2025

Антитеррористические учения пройдут в школах и колледжах Псковской области
29 апреля 2025

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
29 апреля 2025

Штабы #Мывместе в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...