Школу и детский сад закрыли на карантин в Псковской области

12:56, 29 апреля 2025, ПАИ

Школу и детский сад полностью закрыли на карантин в Псковской области в целях предотвращения распространения ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также на карантин закрыли три класса в двух школах и одну группу в детском саду.

Всего в Псковской области с 21 по 27 апреля зафиксировали 3 549 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,5 %.