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Сотрудники казначейства примут участие в эстафете «Псковской правды»

Команда Управления федерального казначейства (УФК) Псковской области примет участие в эстафете «Псковской правды» 6 мая, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: «Псковская правда»

Сотрудники отметили, что для них большая честь участвовать в легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы – значимому дню для всех граждан страны. Команда УФК по Псковской области пробежит по улицам Пскова, продолжая традицию, начатую в 1945 году.

В пресс-службе выразили благодарность организаторам эстафеты и пожелали всем участникам победы.

Напомним, 6 мая в Пскове пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Маршрут, как и в 1945 году, проложен по центральным улицам города.

Контакты для справок: 8 (8112) 50-01-21, 8 (8112) 73-70-94.

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