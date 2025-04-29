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Общество

Путин призвать дать отпор попыткам оправдания нацизма

Президент России Владимир Путин обратился с призывом решительно противостоять всем, кто пытается оправдать преступления нацистов и фальсифицировать историю Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

Приветственное письмо главы государства организаторам и гостям выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Владимир Путин подчеркнул, что сегодня особенно важно отстаивать правду о героическом вкладе советских солдат и народа в победу, а также не допускать возрождения идеологии национального превосходства и оправдания преступлений захватчиков. Президент напомнил о миллионах мирных жителей, ставших жертвами карателей – расстрелянных, замученных в концлагерях, умерших от голода, болезней и блокады.

80-летие Победы – значимая дата для людей во всем мире, сопровождаемая масштабными общественными, образовательными и творческими инициативами, подчеркнул российский лидер. Экспозиция включает подлинные архивные документы, музейные экспонаты, фотографии и кинохронику, раскрывающие новые свидетельства истории Великой Отечественной войны и бессмертного подвига советского народа.

Президент выразил благодарность организаторам выставки за их кропотливую и важную работу по сохранению памяти о героизме и трагедии того времени.

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