80-летие со дня образования отмечает ПОИПКРО

14:43, 29 апреля 2025, ПАИ

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования отмечает 80-летний юбилей со дня своего основания. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

На протяжении всей своей истории он существенно способствовал развитию образовательной системы региона, предоставляя научно-методическую поддержку педагогам в поисках оптимального баланса между традициями и инновациями в обучении и воспитании молодого поколения.

В честь юбилея организовано множество мероприятий, включая праздничный учёный совет, торжественное заседание в гимназии № 29 Пскова и встречу, подготовленную профсоюзной организацией. Одним из таких праздников стала встреча ветеранов, которая прошла 26 апреля в креативном пространстве «Лофт». Преподаватели и методисты разных лет вспомнили историю института вместе с В. Н. Соловьёвым (ректором ПОИПКРО с 1990 по 1999 год) и Л. К. Фомичевой (ректором с 1999 по 2019 год), отметили в учреждении.

«В институте работали очень разные люди, это было содружество ярких личностей, каждая из которых чувствовала свою нужность, ощущала интерес к своей личности, уважение и свободу в выражении своего мнения. Руководство института не стремилось к унификации коллектива, напротив, создавало условия для обогащающего общения индивидуальностей, для проявления лучших человеческих качеств», – подчеркнули сотрудники ПОИПКРО.