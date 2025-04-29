Мобильное приложение «Госуслуги. Дом»: вопросы и ответы
«Госуслуги. Дом» – многофункциональное бесплатное мобильное приложение для решения в одном окне жилищно-коммунальных вопросов. Его разработали при участии Минстроя и Минцифры России. Создатели ответили на самые распространённые вопросы россиян по поводу приложения.
Какие возможности даёт приложение собственникам жилья в многоквартирных домах?
Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» – единственный многофункциональный сервис по управлению домом, доступный сразу во всех регионах РФ:
- функционал позволяет пользователям получать обратную связь от управляющей организации через онлайн-канал с ограниченным сроком ответа;
- можно направлять коллективные заявки вместе с соседями;
- даёт возможность воздействовать на управляющую организацию через обращения в жилищную инспекцию в случае неудовлетворённости решением вопросов ЖКХ;
- доступная для всех регионов легитимная онлайн-платформа для проведения общедомовых собраний;
- реализован механизм контроля пользователями ежегодных отчётов по расходам управляющей организации;
- в приложении идёт информирование жителей в доступном формате о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения;
- передача показаний по всем счётчикам в одном месте. Возможность просмотра архива передачи показаний;
- автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок и оплата жилищно-коммунальных услуг;
- передача информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей организации собственникам через функционал информационных сообщений – замена информационного стенда в доступном электронном формате;
- прямое общение собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов в мобильном приложении.
У кого какие функции в процессе внедрения мобильного приложения «Госуслуги. Дом»?
Для оперативного и эффективного взаимодействия оператор ГИС ЖКХ создал единое коммуникационное пространство в Telegram со всеми участниками пилотного проекта из регионов: t.me/+PiTE47syp3UyYzJi.
Где можно просматривать и отвечать на обращения пользователей, поступающие через мобильное приложение «Госуслуги. Дом»?
Все обращения пользователей можно увидеть в ГИС ЖКХ. Здесь же нужно предоставлять ответы. При направлении ответа пользователю система автоматически отправит push-уведомление в приложение на смартфон собственника, и он сможет прочесть его.
Сколько времени даётся управляющей организации для ответа пользователю?
Всё зависит от того, с какой проблемой обратился пользователь. Как правило, ответить на обращение необходимо в течение трёх – пятнадцати дней.