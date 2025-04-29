Мобильное приложение «Госуслуги. Дом»: вопросы и ответы

14:02, 29 апреля 2025, ПАИ

«Госуслуги. Дом» – многофункциональное бесплатное мобильное приложение для решения в одном окне жилищно-коммунальных вопросов. Его разработали при участии Минстроя и Минцифры России. Создатели ответили на самые распространённые вопросы россиян по поводу приложения.

Какие возможности даёт приложение собственникам жилья в многоквартирных домах?

Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» – единственный многофункциональный сервис по управлению домом, доступный сразу во всех регионах РФ:

функционал позволяет пользователям получать обратную связь от управляющей организации через онлайн-канал с ограниченным сроком ответа;

можно направлять коллективные заявки вместе с соседями;

даёт возможность воздействовать на управляющую организацию через обращения в жилищную инспекцию в случае неудовлетворённости решением вопросов ЖКХ;

доступная для всех регионов легитимная онлайн-платформа для проведения общедомовых собраний;

реализован механизм контроля пользователями ежегодных отчётов по расходам управляющей организации;

в приложении идёт информирование жителей в доступном формате о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения;

передача показаний по всем счётчикам в одном месте. Возможность просмотра архива передачи показаний;

автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок и оплата жилищно-коммунальных услуг;

передача информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей организации собственникам через функционал информационных сообщений – замена информационного стенда в доступном электронном формате;

прямое общение собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов в мобильном приложении.

У кого какие функции в процессе внедрения мобильного приложения «Госуслуги. Дом»?

Для оперативного и эффективного взаимодействия оператор ГИС ЖКХ создал единое коммуникационное пространство в Telegram со всеми участниками пилотного проекта из регионов: t.me/+PiTE47syp3UyYzJi.

Где можно просматривать и отвечать на обращения пользователей, поступающие через мобильное приложение «Госуслуги. Дом»?

Все обращения пользователей можно увидеть в ГИС ЖКХ. Здесь же нужно предоставлять ответы. При направлении ответа пользователю система автоматически отправит push-уведомление в приложение на смартфон собственника, и он сможет прочесть его.

Сколько времени даётся управляющей организации для ответа пользователю?

Всё зависит от того, с какой проблемой обратился пользователь. Как правило, ответить на обращение необходимо в течение трёх – пятнадцати дней.