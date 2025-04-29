Концепцию эстафеты «Псковской правды» объяснила руководитель спорткомитета

14:38, 29 апреля 2025, ПАИ

О концепции эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказала врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Нововведением в эстафете, которая пройдёт 6 мая, станет единый маршрут для всех забегов. «Концепция была обусловлена символичной цифрой 80. Мы думали, как заложить сюда эту цифру. Приняли решение, что если мы делим 80 километров на все муниципалитеты, то получается маршрут 3 километра 80 метров. Он включает десять этапов для всех и будет отличаться от традиционного. Раньше для разных групп были разные дистанции. В этом году также снова будем бежать по центральным улицам. Выводим мероприятие на традиционный формат», – объяснила Галина Овсова.

Напомним, что право поднять флаг России на эстафете «Псковской правды» предоставят известной псковской легкоатлетке Наталье Спиридоновой.

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