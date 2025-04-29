Аллею «80-летие Великой Победы» заложили в Пушкинском заповеднике

15:27, 29 апреля 2025, ПАИ

Аллею «80-летие Великой Победы» заложили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали ПАИ в учреждении, на Праздничной (Поэтической) поляне вблизи центральной усадьбы Пушкинского заповедника посажено 56 молодых берёз. «Символично что именно берёзы были выбраны для закладки живого Памятника Победы, — прокомментировала это событие главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик, процитировав строки из известной песни Александра Аверкина: «Защищал солдат в бою Россию, / Где упал, берёзка проросла».

Галина Пиврик также напомнила, что Пушкиногорский район и музей-заповедник «Михайловское» в течение трёх лет, с 12 июля 1941 года по 12 июля 1944-го, были оккупированы фашистскими захватчиками.

Выполнить работу по созданию мемориальной аллеи сотрудниками «Михайловского» помогли пушкинские доброхоты — отряд учащихся и преподавателей Себежского специального учебного воспитательного учреждения закрытого типа, добавили в музее.