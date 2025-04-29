Великолучанин отработает свой долг по алиментам на благо города

15:54, 29 апреля 2025, ПАИ

Житель Великих Лук отработает 20 часов исправительных работ за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство возбудили в отношении 37-летнего великолучанина. Мужчина должен был выплачивать четверть дохода своему несовершеннолетнему ребёнку, но официально не работал и поиском вакансии не занимался, поэтому накопил долг в размере 85 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель привлёк правонарушителя к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребёнка. Мировой суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ на благо Великих Лук.