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Общество

Великолучанин отработает свой долг по алиментам на благо города

Житель Великих Лук отработает 20 часов исправительных работ за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство возбудили в отношении 37-летнего великолучанина. Мужчина должен был выплачивать четверть дохода своему несовершеннолетнему ребёнку, но официально не работал и поиском вакансии не занимался, поэтому накопил долг в размере 85 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель привлёк правонарушителя к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребёнка. Мировой суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ на благо Великих Лук.

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