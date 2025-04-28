Выставочный проект Пушкинского заповедника претендует на премию имени Лихачёва

16:14, 29 апреля 2025, ПАИ

Выставочный проект Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» вышел в финал второго сезона Национальной премии в области музейного отдела имени Д. С. Лихачёва. Список финалистов был озвучен сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции в ТАСС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Новая экспозиция не имеет аналогов в Псковской области. В том или ином виде в неё включено порядка тысячи предметов из фондов музея-заповедника.

«При этом выставка являет собой образец органичного сочетания «академических» экспозиционных приёмов с самым активным использованием современных мультимедийных средств», - отметили в пресс-службе.

Работу над экспозицией вели в соответствии с указом президента «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина» и планом проведения пушкинского юбилея, утверждённым распоряжением Правительства РФ, и эта работа заняла более трёх лет. Выставка была открыта в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Экспозиция была включена в федеральную программу «Пушкинская карта».

Победители второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева будут объявлены на церемонии награждения 21 мая в Государственном академическом Малом театре России в Москве. Учредитель премии — Министерство культуры Российской Федерации.