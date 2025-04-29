T2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия

16:50, 29 апреля 2025, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 расширил программу привилегий Selection. Её преимущества стали доступны абонентам во всех 70 регионах присутствия компании. Абоненты, получившие статус Selection, смогут воспользоваться эксклюзивными привилегиями и приоритетным сервисом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Участники программы лояльности Selection получают персональные скидки в ресторанах, кинотеатрах и службах такси. T2 предоставляет им приоритетное обслуживание по выделенной линии, в онлайн-чате и в салонах связи без очереди. Программа также включает бесплатные сервисные операции и доставку сим-карт.

Как стать участником Selection: программа доступна абонентам тарифа Premium и клиентам других тарифных планов, которые тратят на связь от 1 500 рублей ежемесячно в течение трёх месяцев. Проверить участие в программе можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении T2.

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