Псковские спортсмены продолжат выступления по полному календарю, несмотря на потерю параллельного зачёта
Спортсмены Псковской области, которые лишились параллельного зачёта и теперь представляют только родной регион, продолжат выступать на соревнованиях по запланированному плану. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Весь календарь, который предусмотрен в тренировочной деятельности и участии в соревнованиях для спортсменов, будет реализован. Нагрузка увеличилась существенно, потому что при параллельном зачёте часть расходов на участие спортсменов в соревнованиях брал на себя другой субъект. Ввиду того, что наши спортсмены теперь представляют только Псковскую область, финансовая нагрузка увеличилась. Тем не менее мы этот вопрос уже и с тренерами обсуждали. Мы обязательства по участию спортсменов в рамках календаря будем выполнять», – отметила Галина Овсова.
Она уточнила, что количество соревнований для атлетов не уменьшалось.
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