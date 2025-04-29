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Экономика

Продукты в Псковской области в марте подорожали заметнее всего

Цены в Псковской области в марте, по данным Росстата, выросли на 1,07% к февралю. Годовая инфляция повысилась и составила 9,82%. Это ниже, чем в целом по стране (10,34%), сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Значительнее всего в марте подорожало продовольствие. За год темп прироста цен на него сложился выше инфляции. Услуги за месяц выросли в цене менее значительно, но рост цен за год – существенный. Цены на непродовольственные товары в марте повысились заметно, а за год – меньше, чем цены на продукты и услуги.

С исключением сезонности цены в марте выросли больше, чем в феврале. Главная причина – продолжающееся увеличение издержек производителей продуктов.

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