Галина Овсова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

17:44, 29 апреля 2025, ПАИ

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

в эстафете «Псковской правды» 6 мая введён единый маршрут длиной 3 080 метров для всех участников. Общий километраж забегов во всех районах области составит 80 километров в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне;

Галина Овсова – об эстафете «Псковской правды»: Это не только про бег, здесь заложены более глубокие смыслы;

перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан;

комитет по спорту Псковской области активно организует активности для ветеранов СВО. Совместно с профильными федерациями удаётся распространять практику включения во многие состязания отдельного зачёта для лиц с ПОДА;

комитет на ежеквартальной основе организует собрания с представителями региональных спортивных федераций для решения глобальных вопросов;

пасхальный спортивный фестиваль впервые пройдёт в Пскове 11 мая;

неучастие хоккейных команд Псковской области в фестивале НХЛ – вопиющая ситуация. «За проведение турнира есть ответственное лицо – это региональный представитель».

в 2026 году запланирован капремонт стадионов в Новоржевском и Пушкиногорском округах.

псковские спортсмены продолжат выступления по полному календарю, несмотря на потерю параллельного зачёта;

фестиваль парапланерного спорта, Международная встреча воздухоплавателей, парусная регата: анонсировали предстоящие массовые спортивные события в Псковской области.

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