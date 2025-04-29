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Спорт

Галина Овсова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

  • в эстафете «Псковской правды» 6 мая введён единый маршрут длиной 3 080 метров для всех участников. Общий километраж забегов во всех районах области составит 80 километров в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне;
  • Галина Овсова – об эстафете «Псковской правды»: Это не только про бег, здесь заложены более глубокие смыслы;
  • перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан;
  • комитет по спорту Псковской области активно организует активности для ветеранов СВО. Совместно с профильными федерациями удаётся распространять практику включения во многие состязания отдельного зачёта для лиц с ПОДА;
  • комитет на ежеквартальной основе организует собрания с представителями региональных спортивных федераций для решения глобальных вопросов;
  • пасхальный спортивный фестиваль впервые пройдёт в Пскове 11 мая;
  • неучастие хоккейных команд Псковской области в фестивале НХЛ – вопиющая ситуация. «За проведение турнира есть ответственное лицо – это региональный представитель».
  • в 2026 году запланирован капремонт стадионов в Новоржевском и Пушкиногорском округах.
  • псковские спортсмены продолжат выступления по полному календарю, несмотря на потерю параллельного зачёта;
  • фестиваль парапланерного спорта, Международная встреча воздухоплавателей, парусная регата: анонсировали предстоящие массовые спортивные события в Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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