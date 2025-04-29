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Спорт

Предстоящие спортивные события в Псковской области анонсировала Галина Овсова

Предстоящие массовые спортивные события в Псковской области анонсировала врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

Чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области пройдёт 31 мая. «Помимо соревновательной программы, жители города и области смогут принять участие в этом мероприятии, ведь на месте проведения будет много разных активностей», – отметила Галина Овсова.

На июнь запланирован региональный этап соревнований «Земля спорта». По итогам областного этапа будет сформирована команда, которая отправится на всероссийский финал. «9 мая мы планируем фестиваль парапланерного спорта, в котором примут участие порядка 50 экипажей – большинство из других субъектов. Над акваторией Великой наши парапланеристы проведут показательные выступления», – поделилась Овсова.

Глава спорткомитета добавила, что в рамках календаря пройдут всероссийские соревнования по кудо и брейкингу, которые запланированы на май. Также состоятся старт «Забег.РФ», всероссийские соревнования по велоспорту и первенство России, фестиваль ГТО, Международная встреча воздухоплавателей, Кубок России по ралли и парусная регата.

Напомним, что 6 мая в Пскове состоится эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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