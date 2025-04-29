Судебные приставы Псковской области примут участие в эстафете «Псковской правды»

19:03, 29 апреля 2025, ПАИ

К эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присоединится команда УФССП России по Псковской области. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Забег состоится 6 мая. В пресс-службе регионального УФССП России отметили, что спорт укрепляет характер, а память о войне воспитывает силу духа, подчеркнув, что команда стремится показать хороший результат, но приоритетом остаются единство и уважение к истории.

Эстафета соберёт представителей ведомств, предприятий и учебных заведений региона. В предыдущие годы она привлекала сотни участников и зрителей, становясь ярким событием накануне Дня Победы.

Ранее о своём участии в эстафете заявили сотрудники казначейства, медики, ветераны СВО.

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