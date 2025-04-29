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Общество

Война. Победа. Память: посвящённое 80-летию Победы общегородское родительское собрание прошло в Пскове

Общегородское родительское собрание, посвящённое 80-летию Победы, состоялось в Пскове. Название «Война. Победа. Память: о чём говорить с детьми в год 80-летия Великой Победы» отражает тему встречи, которая прошла на базе псковской гимназии № 29, сообщили ПАИ организаторы.

Мероприятие организовал региональный ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области по инициативе федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр».

В рамках мероприятия советники директоров по воспитанию объяснили, как разговаривать с разновозрастными детьми о войне, поделились практиками, как вовлечь детей в процесс сохранения памяти прошлого. Участникам встречи предоставили подборку материалов для семейного просмотра, которая поможет не только собраться всей семьёй, но и углубить понимание истории.

В рамках встречи родители ознакомились с актуальными инструментами, которые помогут сохранить воспоминания о родных – участниках Великой Отечественной войны, и получили список проверенных ресурсов о Великой Отечественной войне.

Отметим, что подобные родительские собрания по инициативе ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства» проходят по всей Псковской области в преддверии 80-летия Великой Победы. Так, сегодня оно также прошло в Великих Луках.

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