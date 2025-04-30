Великолукские студенты стали призёрами первенства России по греко-римской борьбе

10:13, 30 апреля 2025, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, которое прошло в Назрани с 24 по 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Серебро в весе до 63 килограммов завоевал Алмаз Мазитов, а бронза на счету Астемира Бижоева в весовой категории до 72 килограммов.

«Поздравляем наших студентов-спортсменов с этими замечательными результатами! Их упорство, мастерство и стремление к победе вызывают искреннее восхищение. Желаем Алмазу и Астемиру дальнейших успехов, новых побед и достижений на спортивной арене», – отметили в пресс-службе великолукского вуза.

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