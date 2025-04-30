Несколько инициативных групп посадили в Пскове саженцы клёнов, ив и сирени

10:22, 30 апреля 2025, ПАИ

Сразу несколько инициативных групп посадили десятки саженцев клёнов, сирени и шаровидных ив в парках Пограничников и у реки Милевки, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Отдельная благодарность за такую качественную организацию: все группы заранее подготовили документацию и согласовали схемы посадки в управлении городского хозяйства», – отметил Борис Елкин.

«Если вы также горите желанием участвовать в озеленении – действуйте! Сотрудники УГХ откликнутся на любые предложения, помогут определить место для реализации ваших идей и с оформлением необходимых бумаг», – пообещал глава города.