Студент ВЛГАФК выиграл общий зачёт серии шоссейных велогонок в ОАЭ

12:00, 30 апреля 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Орехов стал победителем общего зачёта андеров в рамках серии федерационных шоссейных гонок в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Орехов стабильно набирал очки по ходу сезона, получая за свои результаты от 16 до 20 баллов. По сумме стартов он набрал наибольшее количество очков среди всех участников клубных команд ОАЭ.

«Это выдающееся достижение является результатом упорного труда, таланта и целеустремленности Максима. Мы поздравляем его с заслуженным успехом и желаем дальнейших побед на международной велосипедной арене», – отметили в пресс-службе ВЛГАФКа.