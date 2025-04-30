И уточнит, и разъяснит: в СберБанк Онлайн теперь можно вести диалоги с GigaChat

11:38, 30 апреля 2025, ПАИ

Сервис умного поиска с GigaChat в СберБанк Онлайн получил новые навыки. Теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки (саджесты), сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Вот как работает новый поиск. Например, клиент спрашивает, какая будет комиссия, если перевести деньги по СБП. Умный поиск не только поможет с навигацией по разделам (предложит перейти в раздел «Переводы по СБП»), чтобы провести нужную операцию, но и добавит пояснение. Так, от GigaChat клиент узнает, когда комиссия взимается, а когда – нет. Если остались вопросы – выбирает опцию «Продолжить диалог», далее он может написать либо свой уточняющий вопрос, либо воспользоваться конкретными подсказками: «комиссии для ИП» или «как увеличить лимит без комиссии».

Искусственный интеллект может рассказать не только о продуктах банка. Он объяснит, как работает финансовый рынок, как защититься от мошенников или спланировать поездку. Улучшенный поиск работает в версиях СберБанк Онлайн не ниже 16.7 для андроид-смартфонов.