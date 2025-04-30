Первенство СЗФО по футболу среди девушек в трёх возрастных группах пройдёт в Пскове

13:01, 30 апреля 2025, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди девушек в трёх возрастных группах пройдёт в Пскове с 12 по 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях примут участие 12 команд из пяти регионов. Среди девушек не старше 2009 года рождения победу в двухматчевом противостоянии разыграют великолукский «Экспресс» и сборная Ленинградской области. Среди девочек до 15 лет сыграют четыре коллектива. Они проведут игры каждый с каждым в один круг, а затем два лидера встретятся в финале.

У девочек до 13 лет победителя определят по результатам однокругового турнира среди коллективов шести спортивных школ, в том числе и псковского Многопрофильного правового лицея.

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