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Первенство СЗФО по футболу среди девушек в трёх возрастных группах пройдёт в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди девушек в трёх возрастных группах пройдёт в Пскове с 12 по 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

В соревнованиях примут участие 12 команд из пяти регионов. Среди девушек не старше 2009 года рождения победу в двухматчевом противостоянии разыграют великолукский «Экспресс» и сборная Ленинградской области. Среди девочек до 15 лет сыграют четыре коллектива. Они проведут игры каждый с каждым в один круг, а затем два лидера встретятся в финале.

У девочек до 13 лет победителя определят по результатам однокругового турнира среди коллективов шести спортивных школ, в том числе и псковского Многопрофильного правового лицея.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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