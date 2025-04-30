Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

GigaChat исполнилось два года: чем живёт и как развивается российская нейросеть от Сбера

GigaChat исполняется два года. Его возможностями воспользовались уже 17 млн пользователей в России и других странах на различных поверхностях для решения своих рабочих и личных задач. А ещё он обновился до версии GigaChat 2.0, стал умнее, быстрее и мощнее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Нейросетевой модели Сбера исполнилось два года. За это время совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 миллионов. Фото: пресс-служба Сбера

Нейросеть бесплатна и доступна на платформе Giga.chat, в основных социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджерах – Telegram и MAX от VK. А ещё GigaChat 2.0 теперь «живёт» в умных колонках Sber.

Новое поколение модели умеет анализировать до 250 страниц текста формата А4 и отвечать по нему на вопросы, программировать, решать сложные задачи и искать в интернете любую информацию по запросу. Улучшенная нейросеть способна «слышать» аудиофайлы и голосовые сообщения, изображения, видео и документы. Теперь достаточно загрузить ссылки на нужные материалы – и GigaChat 2.0 извлечёт важную информацию. Ещё модель отлично редактирует тексты, пишет музыку и создаёт картинки. Благодаря комбинации с нейросетью Сбера – Kandinsky – пользователи создают миллионы оригинальных AI-открыток для своих близких и знакомых на каждый праздник.

Кроме того, в веб-версии GigaChat обновился «Умный редактор», который позволяет работать с текстовыми файлами намного эффективнее благодаря различным нейрокомандам. Также редактор может работать с загруженными файлами от пользователя и генерировать текст с нуля по пользовательскому запросу. Например, команда «Сделай проще» преобразует сложный текст в легкую для восприятия форму. Для этого обучили нейросеть на основе нашего руководства по простому и ясному языку. Эта функция особенно полезна людям старшего возраста и каждому, кому важно быстро уловить суть сложного материала.

Помощник для людей и государства

– GigaChat интегрирован в строку поиска СберБанк Онлайн, что позволило улучшить консультации пользователей и представить им информацию по различным вопросам.

– В СберЗдоровье работает AI-помощник, созданный на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat. Помощник не просто отвечает на вопросы о здоровье – он помогает пациентам в выборе врача или сдаче анализов перед визитом к специалисту. Это сокращает путь от первого обращения до получения квалифицированной помощи. За первые два месяца работы к AI-помощнику обратилось более 55 тысяч человек – это показывает высокую потребность у пациентов в таком инструменте.

– GigaChat сдал экзамен на врача по специальности «лечебное дело» и продолжает успешно сдавать экзамены по узким специальностям – кардиология, неврология, педиатрия, гастроэнтерология. Благодаря этому пользователь может получать у нейросети достоверную информацию по вопросам здоровья. Нейросеть может помогать российским врачам, выступать «вторым мнением» и анализировать данные медицинских исследований.

– Минфин России применил ИИ-агента на основе GigaChat в бюджетном процессе. Технология помогает в сопоставлении кодов бюджетной классификации (обозначают статьи доходов и расходов казны) и привязанных к ним результатов. AI-агент работает на уровне 84 % точности, а будет ещё точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди могли сосредоточиться на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах.

Партнёр для бизнеса

– На сегодняшний день уже более 15 тысяч внешних бизнес-клиентов оценили возможности GigaСhat – с его помощью компании усилили существующие решения, создали новые сервисы и повысили общую эффективность бизнес-процессов. Например, Лаборатория Касперского на базе GigaChat разработала AI-инструмент, который позволил в два раза быстрее анализировать события информационной безопасности. Билайн с помощью нашей модели структурировал метаданные всех книг, настроил удобный поиск и увеличил количество читаемых книг в своем сервисе. Авиакомпания Азимут создала AI-ассистента, который обрабатывает 86 % вопросов пассажиров авиакомпании.

– В марте этого года весь модельный ряд GigaChat 2.0 для бизнеса получил значительный апгрейд, что позволяет бизнес-клиентам еще лучше решать текущие задачи, а также реализовать более сложные и масштабные проекты. GigaChat 2 MAX стала ещё мощнее и уверенно опережает многие зарубежные аналоги в задачах на русском языке. GigaChat 2 Pro теперь демонстрирует качество, сопоставимое с предыдущей версией MAХ, а GigaChat 2 Lite – базовая модель в линейке, которая раньше была ориентирована на решение более легких задач, по качеству стала сопоставима с предыдущей версией Pro. Сервисы доступны бизнесу как в облачном формате через API, так и могут быть развернуты локально в инфраструктуре компании (on-premise). Протестировать модели можно в личном кабинете для работы с GigaChat в разделе Playground.

– Более 100 стартапов в рамках акселератора Sber500 реализовали бизнес-проекты с использованием GigaСhat.

Ассистент разработчика

– Наш AI-ассистент разработчика GigaCode набирает все большую популярность у IT-сообщества – за прошедший год им воспользовались уже несколько тысяч разработчиков и это число постоянно растет. Сервис поддерживает более 35 популярных языков программирования и 6 сред разработки ПО. GigaCode доступен для бизнеса форматом поставки on-prem, так и как облачный сервис (SaaS), а для разработчиков он бесплатный. Среди уникальных возможностей ассистента – это наличие встроенного инструмента CodeChat, который помогает разработчикам, например, оптимизировать или рефакторить существующий код. В дополнение к этому мы предлагаем GigaView – инструмент на базе AI-ассистента GigaCode, который повышает эффективность командной работы над программными проектами.

– В прошлом году мы запустили GigaIDE – собственную интегрированную среду разработки. Сегодня уже 59 тысяч инсталляций GigaIDE развернуто у пользователей по всей России, из них 15 тыс. в банке. Сервис позволяет разработчикам обеспечить непрерывный рабочий процесс, сохраняя привычный пользовательский опыт. GigaIDE доступна в двух вариантах – Giga IDE Desktop и Giga IDE Cloud.

– AI-first платформу для работы с кодом GitVerse ежемесячно используют более десяти тысяч разработчиков для создания и тестирования проектов, а интеграция с GigaCode делает процесс разработки ещё более эффективным. Всего на платформе зарегистрировано уже более 90 тыс. пользователей.

Создавая эти инструменты, мы одновременно развиваем крупнейшее в стране технологическое сообщество – около 100 тысяч участников, где наши продукты объединяют талантливых разработчиков со всей России. Здесь они обмениваются опытом и вместе создают технологическое будущее страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2025

Знамя Победы из зоны СВО передали музею в Идрице
30 апреля 2025

GigaChat исполнилось два года: чем живёт и как развивается российская нейросеть от Сбера
30 апреля 2025

Невельские поисковики установили памятный стенд о советских солдатах, повторивших подвиг панфиловцев
30 апреля 2025

Страницы истории Псковской области стали частью проекта «Страна, которая живёт»
30 апреля 2025

Комиссар поискового отряда «Застава» станет гостем программы «Среда обитания»
30 апреля 2025

Опрос: 45% россиян выбирают фермерское мясо для шашлыков
30 апреля 2025

Массовый взлом: как обезопасить свой Telegram-аккаунт, объяснил Виталий Рахманов
30 апреля 2025

И уточнит, и разъяснит: в СберБанк Онлайн теперь можно вести диалоги с GigaChat
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...