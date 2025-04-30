Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу

15:04, 30 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу, финальная часть которого завершилась 27 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов











В женском зачёте выиграли волейболистки Псковского района, на втором месте – псковички, а замкнули тройку лидеров спортсменки Великих Лук.

У мужчин чемпионом стала псковская команда. В решающем матче соревнований псковичи в пяти партиях обыграли коллектив из Псковского района, который занял второе место. Бронзу завоевали великолучане.

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