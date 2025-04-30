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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу

Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу, финальная часть которого завершилась 27 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу
    Фото: предоставил Сергей Иванов

В женском зачёте выиграли волейболистки Псковского района, на втором месте – псковички, а замкнули тройку лидеров спортсменки Великих Лук.

У мужчин чемпионом стала псковская команда. В решающем матче соревнований псковичи в пяти партиях обыграли коллектив из Псковского района, который занял второе место. Бронзу завоевали великолучане.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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