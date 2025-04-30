Регистрацию корпоративных команд для участия в эстафете «Псковской правды» продлили до 5 мая

14:57, 30 апреля 2025, ПАИ

Регистрацию корпоративных команд для участия в эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, продлили до 5 мая. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Зарегистрироваться на соревнования можно сегодня, 30 апреля, до 18:00, а также 5 мая с 9:30 до 15:00.

Сегодня, 30 апреля, участникам эстафеты необходимо оформить медицинские справки. Для регистрации требуется карточка команды и действующая медицинская справка для каждого участника. Отсутствие справки у хотя бы одного члена команды приведёт к отказу в регистрации.

Справку с формулировкой, например, «Допущен к соревнованиям» или «Не имеет противопоказаний к участию в соревнованиях», можно получить в любом государственном или коммерческом медицинском учреждении. Пройденная диспансеризация облегчит процесс.

Регистрация корпоративных команд проходит в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» по адресу: ул. Гагарина, 5а.

Телефон для справок: 8 (8112) 73-70-94.

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