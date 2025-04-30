Директор Госархива Исакова: Эстафета «Псковской правды» – символ памяти о героических событиях

15:28, 30 апреля 2025, ПАИ

Участие команды Госархива Псковской области в эстафете «Псковской правды» прокомментировала директор учреждения Наталья Исакова, пишет газета «Псковская правда».

Отметим, что команда Госархива Псковской области сегодня, 30 апреля, первой пришла на регистрацию и получила первый нагрудной номер корпоративного забега. Впервые ведомство приняло участие в эстафете десять лет назад.

«Тогда мы решили, что это станет нашей традицией. В первый вечер после появления информации мы собрали команду, – отметила Исакова. – Эстафета «Псковской правды» – это один из символов Дня Победы Псковской области, памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны».

6 мая в Пскове состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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