Андрей Маковский: Историческая память – это ресурс политической и социальной консолидации

16:03, 30 апреля 2025, ПАИ

Историческая память – это не только традиция, но и ресурс политической и социальной консолидации. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

Память о Великой Отечественной войне – это краеугольный камень российской идентичности, объединяющий поколения и формирующий устойчивый культурно-ценностный код, считает эксперт.

«В условиях внешнеполитического давления и информационных атак на историческую правду обращение к памяти о Победе становится не только актом уважения к прошлому, но и инструментом сопротивления попыткам разрушить национальное единство», – отметил он.

По мнению Андрея Маковского, коллективная память о героизме наших предков выполняет функцию исторического клея, скрепляющего общество на основе общих символов и смыслов. «Это особенно важно в условиях фрагментации глобального информационного пространства, когда дезинформация и фейковые исторические нарративы используются как орудие политической борьбы. Демонтаж исторической памяти, попытки поставить знак равенства между освободителями и агрессорами – всё это элементы более широкой стратегии по дезинтеграции постсоветского пространства. Пример Украины – иллюстрация того, как отрыв от общей исторической идентичности может привести к глубокому внутреннему расколу и утрате суверенной субъектности», – сказал он.

При этом, по словам эксперта, запрос общества на сохранение памяти о войне остаётся устойчиво высоким. Согласно данным ВЦИОМ, 98 % россиян считают важным сохранять память о Великой Отечественной войне, 90 % гордятся отечественной историей, а 9 Мая продолжает оставаться одним из самых значимых праздников, объяснил он. «Это свидетельствует о том, что историческая память – это не только традиция, но и ресурс политической и социальной консолидации», – заключил Андрей Маковский.