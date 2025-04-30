Завершение отопительного сезона перенесли в Пскове на 12 мая

17:50, 30 апреля 2025, ПАИ

Отопительный сезон завершится в Пскове 12 мая. Об этом стало известно из опубликованной информации на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Информация содержится в постановлении от 30 апреля 2025 № 750 о внесении изменений в постановление администрации Пскова от 24 апреля 2025 № 716 «Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов». Ранее отопительный сезон продливали в Пскове до 5 мая.

«Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий с 12 мая 2025 года; Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта по заявкам организаций, но не позднее 12 мая 2025 года», – говорится в тексте документа.