Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершение отопительного сезона перенесли в Пскове на 12 мая

Отопительный сезон завершится в Пскове 12 мая. Об этом стало известно из опубликованной информации на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Информация содержится в постановлении от 30 апреля 2025 № 750 о внесении изменений в постановление администрации Пскова от 24 апреля 2025 № 716 «Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов». Ранее отопительный сезон продливали в Пскове до 5 мая.

«Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий с 12 мая 2025 года; Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта по заявкам организаций, но не позднее 12 мая 2025 года», – говорится в тексте документа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2025

Комитет по финансам Псковской области и облсовпроф заключили соглашение о сотрудничестве
30 апреля 2025

Правдивые страницы истории: женщина с младенцем заживо сгорели в Гдовском районе
30 апреля 2025

Завершение отопительного сезона перенесли в Пскове на 12 мая
30 апреля 2025

Стал известен график работы МРЭО в Псковской области
30 апреля 2025

Профилактический рейд прошёл на реке Великой
30 апреля 2025

В Пскове в канун 80-летия Великой Победы подростки получили свой главный документ
30 апреля 2025

Участник СВО и сотрудник фонда «Защитники Отечества» расписались в псковском ЗАГСе
30 апреля 2025

Благодаря тёплой зиме псковские поисковики работали без перерывов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...