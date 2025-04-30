Правдивые страницы истории: женщина с младенцем заживо сгорели в Гдовском районе

17:52, 30 апреля 2025, ПАИ

Зверства нацистов на оккупированных территориях Псковской области в годы Великой Отечественной войны тщательно запротоколированы в послевоенные годы.

«В октябре 1941 года на территории Ашевского района в деревне Марыни немецкие каратели повесили 40-летнего директора Марынской неполной средней школы Андрея Михайловича Мерзлова. Перед казнью каратели согнали всё население на место казни. Перед повешением каратели неоднократно до крови избили Мерзлова резиновыми палками. После того, как каратели разули и раздели Мерзлова, они набросили на него петлю и повесили», – говорится в выдержке из акта Ашевской районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о действиях карательного отряда в деревне Марыни Ашевского района.

Ашевский район ныне – это часть Бежаницкого района современной Псковской области.

А вот ещё одно свидетельство зверств нацистов.

«После эвакуации мирного населения в деревне Новая Гдовского района осталась Удель Е. М. слепая с семимесячным ребёнком. 19 октября в деревне появился карательный отряд, который поджёг деревню со всех концов, в том числе и дом, в котором жила Удель Е. М. с ребёнком. Удель на ощупь выбралась из горящего дома, унося с собой полураздетого ребёнка и, после ночи, проведённой на улице, была подобрана и уведена в уцелевший от пожара дом. С нею поселился 44-летний Дмитрий Афанасьевич Ракитин с больной ногой. Однако вскоре в деревню вернулись каратели и, арестовав Ракитина, увезли в Гдов, после чего отправили в Эстонию. Дом же, где находилась Удель с ребёнком, вновь подожгли. В этот раз женщина и её внук сгорели заживо», – говорится в акте комиссии Подборовского сельсовета Гдовского района об уничтожении населения и сожжении деревни Новой.

Всего в Псковской области за время оккупации 1941–1944 годов сожжено 5 082 деревни. Нацистами уничтожено более 71 000 мирных жителей, угнано на принудительные работы свыше 100 000 человек.

Важность сохранения исторической правды и противодействие фальсификации страниц истории на протяжении уже многих лет остаётся одним из важнейших направлений государственной политики в России в целом и в Псковской области в частности. В год 80-летия Великой Победы как никогда важно напомнить о реальных фактах Великой Отечественной войны, проверенных и основанных на показаниях очевидцев и документах.

Псковское агентство информации совместно с Государственным архивом Псковской области продолжает проект «Правдивые страницы истории». В рамках проекта будут приводиться конкретные факты, свидетельства о происходившем на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Радиоверсию проекта слушайте в эфире радиостанции «7 НЕБО» по средам в 7:00, 12:00 и 17:00.

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