Псковский поисковик рассказал, как отряды выбирают места для раскопок

16:21, 30 апреля 2025, ПАИ

Комиссар псковского поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал, как отряды выбирают места для раскопок.

«Чаще всего нам неплохо известно, что происходило в годы Великой Отечественной войны в той или иной части Псковской области. Есть архивные данные, есть немецкие аэрофотосъемки, есть боевые донесения. С помощью программы мы привязываем старую карту к новой, аэрофотосъёмку – к современным данным. Потом смотришь, где находился блиндаж, траншея, куда были направлены углы обстрела, откуда наступали наши, чтобы обследовать именно те места, где было наступление, где могут лежать наши ребята», – пояснил Михаил Корнеев, уточнив, что каждый отряд составляет план работ на новый поисковый сезон.

По его словам, ни один выезд не бывает напрасным, даже если первоначальная цель – найти пропавших без вести бойцов – не достигнута. «Но ты всё равно отработал, поставил «галочку», что место отработано. Всегда есть новый квадрат, есть новая работа», – отметил Михаил Корнеев.