Строительство терминала прилёта аэропорта Пскова начнётся и завершится в этом году

18:19, 15 апреля 2025, ПАИ

Строительство терминала прилёта международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги начнётся и завершится в этом году, сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

«Строительство терминала прилёта начнётся в этом году. И в этом же году ожидаем окончание строительства. Инвестор нам это обещал буквально две недели назад. У Михаила Юрьевича [Ведерникова, губернатора Псковской области. – ПАИ] лежали на столе визуализация разных вариантов терминала и обновления внешнего облика существующего терминала. Были согласованы внешний облик и визуализация», – заявила Нинель Салагаева.

Инвестор уже приступил к проектированию, отметила она.

Напомним, в 2024 году глава региона и совладелец аэропорта Пскова компания «Новапорт холдинг» в связи с ростом пассажиропотока достигли договоренности о начале строительства терминала прилёта в 2025 году.

«До достижения пассажиропотока в 300 000 человек мы предлагаем сделать следующее: построить хороший терминал прилёта. Разгрузить существующий терминал – перенести в терминал прилёта международный сектор. Вполне возможно перенести штабные помещения и через капитальный ремонт полностью привести в порядок существующий терминал», – ранее заявлял гендиректор компании-сособственника псковского аэропорта «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич.

Добавим, на площади перед аэропортом Пскова появится памятник княгине Ольге.