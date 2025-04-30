Что влияет на качество содержания грунтовых дорог, рассказал Станислав Стармолотов

20:29, 30 апреля 2025, ПАИ

Грейдирование улиц с грунтовым покрытием в населённых пунктах должно проводиться регулярно. График прохода грейдера по ним разрабатывается в зависимости от категории дороги и интенсивности движения, рассказал в эфире ЦУР председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Грунтовые и гравийные дороги – такой вид покрытия, который чрезмерно подвержен атмосферному воздействию. В периоды неустойчивой погоды, таяния снега, сильных дождей дороги подвержены переувлажнению, поэтому возникают определённые трудности с этим типом покрытия. В жаркий период достаточно быстро набивается так называемая «стиральная доска», как в простонародье называют», – отметил Станислав Стармолотов.

За содержанием грунтовых и гравийных дорог должно осуществляться регулярное наблюдение, добавил он. С помощью систематического грейдирования можно устранить недочёты.

«В некоторых местах в зависимости от категории дороги грейдер проходит минимум раз в неделю. А если категория дороги невысокая, но при этом вблизи неё большое количество деревень и жителей, как, например, в Гдовском районе по дороге к Самолве, населённые пункты с местными жителями, дачники и туристы постоянно ездят, то мы понимаем, что движение достаточно интенсивное, там мы не меньше двух раз в неделю грейдируем это направление», – рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.