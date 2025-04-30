Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что влияет на качество содержания грунтовых дорог, рассказал Станислав Стармолотов

Грейдирование улиц с грунтовым покрытием в населённых пунктах должно проводиться регулярно. График прохода грейдера по ним разрабатывается в зависимости от категории дороги и интенсивности движения, рассказал в эфире ЦУР председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Грунтовые и гравийные дороги – такой вид покрытия, который чрезмерно подвержен атмосферному воздействию. В периоды неустойчивой погоды, таяния снега, сильных дождей дороги подвержены переувлажнению, поэтому возникают определённые трудности с этим типом покрытия. В жаркий период достаточно быстро набивается так называемая «стиральная доска», как в простонародье называют», – отметил Станислав Стармолотов.

За содержанием грунтовых и гравийных дорог должно осуществляться регулярное наблюдение, добавил он. С помощью систематического грейдирования можно устранить недочёты.

«В некоторых местах в зависимости от категории дороги грейдер проходит минимум раз в неделю. А если категория дороги невысокая, но при этом вблизи неё большое количество деревень и жителей, как, например, в Гдовском районе по дороге к Самолве, населённые пункты с местными жителями, дачники и туристы постоянно ездят, то мы понимаем, что движение достаточно интенсивное, там мы не меньше двух раз в неделю грейдируем это направление», – рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2025

Аллею памяти «Псковская область – Родина Знамени Победы» открыли в московском парке «Патриот»
30 апреля 2025

В Тайловской башне ​Псково-Печерского монастыря завершаются ремонтно-реставрационные работы
30 апреля 2025

Пассажирское судно «Иния» готовится к туристическому сезону в Псковской области
30 апреля 2025

Два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксировано в Псковской области
30 апреля 2025

Ведётся работа над запуском авиарейсов Псков – Мурманск – Станислав Стармолотов
30 апреля 2025

Жители Псковской области не жалуются на несоблюдение ПДД водителями автобусов
30 апреля 2025

Причины сбоя в работе общественного транспорта в Псковской области объяснил Станислав Стармолотов
30 апреля 2025

Комитет по финансам Псковской области и облсовпроф заключили соглашение о сотрудничестве

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...