Как сохранить зубы крепкими и здоровыми: советы специалиста

21:23, 30 апреля 2025, ПАИ

Почему состояние зубов влияет на общее здоровье? Когда чистить зубы – до завтрака или после? Зачем нужна обратная сторона зубной щётки? Надо ли делать протезирование, если нет только одного зуба? На эти и другие вопросы ответила заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Генетика и дисциплина

– Ирина Викторовна, почему так важно уделять внимание уходу за полостью рта?

– Потому что здоровье зубов и полости рта – это профилактика многих тяжёлых заболеваний. Например, пищеварение начинается в полости рта, а состояние челюсти и прикуса влияет на опорно-двигательный аппарат.

– Считается, что у псковичей зубы не очень. А вам встречались взрослые люди с идеальными зубами?

– Да, и не раз. На состояние зубов влияет генетическая предрасположенность к твёрдости и плотности зубов, самодисциплина, которая включает в себя гигиену полости рта и правильное питание, профилактические осмотры каждые полгода. Чем раньше человек начинает ухаживать за полостью рта, тем здоровее его зубы. Поэтому очень важно привить такую привычку детям. В целом сейчас граждане стали более внимательными к своему здоровью в целом и к состоянию зубов в частности. И такие тенденции усиливаются.

– А вода влияет на состояние зубов?

– Вода тоже источник нашего здоровья, воду нужно употреблять живую, не прошедшую фильтрацию и химическую обработку. Но воду из скважины или родника нужно отдать на анализ, чтобы понять, нет ли в ней избытка или недостатка микроэлементов, которые также влияют на структуру зубов. Недостаток фтора будет способствовать развитию кариеса, избыток – флюороза. Избыток железа способствует потемнению зубов, много извести – на зубах будет налёт. Покупная вода вся с правильным составом, а из крана воду лучше не пить.

Кто молодец?

– Почему мало чистить зубы самому и следует проводить профессиональную чистку?

– Профессиональная чистка – это комплекс специализированных процедур, который не только прибавляет здоровья зубам, но и на один-два тона их осветляет. В зависимости от проблем могут применяться ультразвук, ручные методы снятия зубных отложений, швейцарская технология Airflow, лазер. И что-то из этого, а может быть, всё вместе используется при профессиональной гигиене полости рта. Затем следует полировка зубов с использованием специальных паст с питательными микроэлементами, что делает зуб гладким, более плотным, и налёт уже не будет прилипать так сильно. Как часто проводить такие процедуры, решает доктор. Обычно при наличии вредных привычек или недостаточной гигиене полости рта нужно делать чистку раз в полгода, другим людям – реже.

– Но профессиональная чистка не замена ежедневной гигиены?

– Ни в коем случае, это дополнительно. Чистить зубы и язык нужно каждый день утром и вечером – это само собой. Бывает, что приходит пациент, который никогда не делал профессиональную чистку, но весь спектр профессиональной гигиены ему не нужен, потому что дома правильно ухаживал за своими зубами. И он молодец.

– Сейчас доступна масса средств по уходу за зубами: ирригаторы, зубные нити, ополаскиватели. Это действительно работает или просто уловки маркетологов?

– Есть основные средства ухода утром и вечером: зубная щётка, паста и то, чем мы можем вычистить межзубные промежутки, – зубная нитка, ёршик или ирригатор, кому что больше подойдёт, ведь расстояния между зубами у всех разные. Но нужна консультация с врачом, потому что, например, при заболеваниях дёсен зубная нить противопоказана. Также доктор поможет определить подходящую мощность ирригатора.

– Как выбрать зубную щётку и пасту?

– Стандартная щётка средней жёсткости подходит почти всем, но лучше всего посоветоваться с врачом. Это обязательный момент, если вы присматриваетесь к роторно-вращательной или ультразвуковой щётке: у них есть противопоказания. Также эти щётки могут повреждать слизистую рта и зубы, если пользоваться ими неправильно. То же самое касается паст. Доктор скажет, например, какая паста снизит чувствительность зубов или поможет решить какую-то проблему. Напомню, что зубную щётку нужно мыть с мылом и менять каждые два-три месяца.

– Как правильно чистить зубы?

– По две-три минуты утром и вечером, не больше, чтобы не повредить эмаль, потом межзубные промежутки и язык – обратной стороной щётки, где рёбрышки, или специальным приспособлением. До завтрака или после – не имеет значения, как вам больше нравится. Нужно только соблюдать условие: между чисткой зубов и завтраком должно пройти полчаса. И неважно, завтрак идёт до чистки или после, в любом случае должно пройти это время. Зубная эмаль получает нагрузку как от чистки, так и при еде, так что между двумя нагрузками ей нужен перерыв. Вечером после чистки зубов любой приём пищи нежелателен. Диетологи, кстати, рекомендуют этот способ как профилактику переедания.

Кстати, пациенты, которые по моей рекомендации начали чистить язык, говорят, что у них поменялись вкусовые ощущения, по-другому раскрылись вкусовые рецепторы. Что касается ополаскивания зубов, то это дополнительный метод ухода, который может порекомендовать стоматолог при заболеваниях дёсен, сухости полости рта и других проблемах.

Надо и не надо

– Сегодня очень популярно отбеливание зубов.

– Это не лечебная, а косметическая процедура. Есть показания и противопоказания к разным видам отбеливания, к тому же нельзя сказать, что отбеливание не окажет вообще никакого негативного воздействия. Следует понимать, что зубная эмаль немного истончится, может увеличиться чувствительность зубов, а налёт на зубах вследствие вредных привычек станет образовываться быстрее.

– Надо ли дополнительно принимать кальций?

– Зуб – это депо кальция в организме, он как получает, так и отдаёт кальций. Если каким-то органам нужен кальций, то сначала он уйдёт из зубов и только потом из костей. По состоянию зубов стоматолог определит, нужен ли пациенту дополнительный приём кальция или достаточно сбалансированного питания, в котором должны быть яйца, молочные и кисломолочные продукты, сыры, кунжут, шпинат.

– Почему необходимо протезирование, даже если удалён только один зуб?

– Вся зубная система начинает съезжать туда, где не хватает зуба, – вверх, вниз или в сторону. Нарушается процесс жевания, и, как следствие, появляются проблемы с желудком и всей системой желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно протезирование. Пустот в полости рта быть не должно: это не только эстетика – это ещё и здоровье.

– Полезна ли для зубов твёрдая пища?

– Твёрдая пища нужна обязательно. Она способствует самоочищению – снимает остатки мягкой пищи, которые налипают на зубную эмаль. Жевание твёрдой пищи развивает челюсть, укрепляет связочный аппарат.

– Что самое вредное для зубов?

– Выпечка с большим содержанием сахара и простые углеводы, леденцы, ириски. Все газировки содержат сахар и ортофосфорную кислоту, которой чистят трубы. Представьте, что она делает с зубами. Алкоголь очень вреден для зубов и вообще для полости рта: он вызывает её сухость и тем самым всякие заболевания. Бесконтрольный приём кофе.