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Общество

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил медицинских работников

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к работникам здравоохранения региона с поздравлением с Днём медицинского работника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично Александ Котов поздравил работников и ветеранов здравоохранения.

В своём обращении он подчеркнул особенность этой профессии, отметив, что в медицине нет случайных людей – каждый врач, медсестра и фельдшер сознательно выбирают путь служения людям и несут высокую ответственность перед пациентами.

Александр Котов отметил, что от профессионализма медицинских работников зависит здоровье граждан, возможность жить полной жизнью и строить планы на будущее. Он подчеркнул, что доступность качественной медицинской помощи является важным фактором общественного благополучия и развития региона и страны в целом.

«Современная медицина – это сфера высоких технологий, инноваций и научных открытий. Но даже самая новая техника не заменит чуткого отношения врача и внимательность медицинской сестры. Именно поэтому поддержка медицинских работников, обеспечение достойных условий труда и заработной платы является приоритетной задачей всех уровней власти. От всего сердца благодарю медиков всех поколений за гуманизм, верность долгу, профессионализм и самоотверженность. Ваш труд – залог здоровья и уверенности в завтрашнем дне!» – поздравил Александр Котов.

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