Кей-граб на Ловати: тысячи зрителей стали свидетелями соревнований воздухоплавателей
Кей-граб в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоялся в акватории реки Ловать, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».
Около пяти тысяч великолучан и гостей города собрало мероприятие, несмотря на непростое метеоусловия для пилотов.
Старт соревнования задержался: первые аэростаты появились над районом крепости только через полчаса после открытия цели. Не всем пилотам удалось приблизиться к цели, установленной на катамаране в акватории Ловати, – воздушные потоки вносили свои коррективы. Так, аэростаты великолучан Владимира Богданова («ЗЭТО») и Вадима Салцевича («Микрон»), а также Антона Тезаврова из Костромы унесло к мосту.
Пилот аэростата «Север» Владимир Малышев сбросил маркер над крепостью, а Андрей Антонов из Москвы («Сапфир-спорт») оказался одним из самых близких к цели. Двукратный чемпион России Дмитрий Жохов («АэроНаТЦ-Оса») и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло также пости достиг цели.
Среди участников были и опытные пилотессы: Екатерина Ларикова и Екатерина Чевжик из Великих Лук, а также Марина Фёдорова из Новгородской области.
В итоге ни один из пилотов не попал точно в цель, однако за наиболее успешную попытку поощрительный приз получил Дмитрий Димаков из республики Марий Эл на аэростате «Феникс». Иван Меняйло был отмечен за находчивость.
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области поздравила медиков с профессиональным праздником