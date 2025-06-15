Кей-граб на Ловати: тысячи зрителей стали свидетелями соревнований воздухоплавателей

09:26, 15 июня 2025, ПАИ

Кей-граб в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоялся в акватории реки Ловать, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Около пяти тысяч великолучан и гостей города собрало мероприятие, несмотря на непростое метеоусловия для пилотов.

Старт соревнования задержался: первые аэростаты появились над районом крепости только через полчаса после открытия цели. Не всем пилотам удалось приблизиться к цели, установленной на катамаране в акватории Ловати, – воздушные потоки вносили свои коррективы. Так, аэростаты великолучан Владимира Богданова («ЗЭТО») и Вадима Салцевича («Микрон»), а также Антона Тезаврова из Костромы унесло к мосту.

Пилот аэростата «Север» Владимир Малышев сбросил маркер над крепостью, а Андрей Антонов из Москвы («Сапфир-спорт») оказался одним из самых близких к цели. Двукратный чемпион России Дмитрий Жохов («АэроНаТЦ-Оса») и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло также пости достиг цели.

Среди участников были и опытные пилотессы: Екатерина Ларикова и Екатерина Чевжик из Великих Лук, а также Марина Фёдорова из Новгородской области.

В итоге ни один из пилотов не попал точно в цель, однако за наиболее успешную попытку поощрительный приз получил Дмитрий Димаков из республики Марий Эл на аэростате «Феникс». Иван Меняйло был отмечен за находчивость.